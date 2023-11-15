Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Tenggelam di Sungai Cileungsi Bogor Ditemukan Tak Bernyawa

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |21:10 WIB
Korban Tenggelam di Sungai Cileungsi Bogor Ditemukan Tak Bernyawa
Tim SAR temukan korban tenggelam di Sungai Cileungsi Bogor (Foto: Dok BPBD/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Tim SAR gabungan berhasil menemukan pemuda berinisial K (22) yang tenggelam di aliran Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban sudah ditemukan oleh Tim SAR gabungan jam 08.00 WIB di Kampung Bojongkaso aliran Sungai Cileungsi," kata Kepala BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Kata dia, korban ditemukan mengapung tersangkut bebatuan di sungai. Selanjutnya, dievakuasi tim SAR gabungan dari sungai dan dibawa ke rumah duka.

"Dibawa oleh ambulans Desa Dayeuh ke rumah duka," tutupnya.

Sebelumnya, pemuda berinisial K (22) dilaporkan hilang tenggelam di aliran Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Selasa 14 November 2033.

Awalnya, korban diketahui bersama tiga temannya sedang menurunkan bambu dari mobil. Setelah selesai, mereka berenang di aliran Sungai Cileungsi yang berada di samping salah satu rumah temannya.

Namun, korban tidak bisa berenang sehingga tenggelam dan hanyut. Sungai Cileungsi itu sendiri arus yang sedang kencang dan sangat dalam.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mayat Sungai Cileungsi Tenggelam
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement