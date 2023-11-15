Korban Tenggelam di Sungai Cileungsi Bogor Ditemukan Tak Bernyawa

Tim SAR temukan korban tenggelam di Sungai Cileungsi Bogor (Foto: Dok BPBD/Putra R)

BOGOR - Tim SAR gabungan berhasil menemukan pemuda berinisial K (22) yang tenggelam di aliran Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban sudah ditemukan oleh Tim SAR gabungan jam 08.00 WIB di Kampung Bojongkaso aliran Sungai Cileungsi," kata Kepala BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Kata dia, korban ditemukan mengapung tersangkut bebatuan di sungai. Selanjutnya, dievakuasi tim SAR gabungan dari sungai dan dibawa ke rumah duka.

"Dibawa oleh ambulans Desa Dayeuh ke rumah duka," tutupnya.

Sebelumnya, pemuda berinisial K (22) dilaporkan hilang tenggelam di aliran Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Selasa 14 November 2033.

Awalnya, korban diketahui bersama tiga temannya sedang menurunkan bambu dari mobil. Setelah selesai, mereka berenang di aliran Sungai Cileungsi yang berada di samping salah satu rumah temannya.

Namun, korban tidak bisa berenang sehingga tenggelam dan hanyut. Sungai Cileungsi itu sendiri arus yang sedang kencang dan sangat dalam.

