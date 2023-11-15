Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita di Balik Rubicon Mario Dandy, Dibeli Pamannya yang Takut Istri

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |21:12 WIB
Cerita di Balik Rubicon Mario Dandy, Dibeli Pamannya yang Takut Istri
Paman Mario Dandy adalah pemilik Jeep Rubicon (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Mobil Rubicon yang dipakai Mario Dandy menjadi sorotan publik usai kasus penganiayaan pada David Ozora. Ternyata, mobil tersebut sudah menjadi milik pamannya yang bernama Markus Seoadji, kakak dari Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang takut pada istrinya yang tidak setuju soal pembelian mobil tersebut.

Hal itu terungkap saat Markus menjadi saksi pada persidangan, Rabu (15/11/2023).

Markus menjelaskan, mobil tersebut ia beli dari adiknya lantaran merasa tidak nyaman ketika mengendarai.

Mereka pun bersepakat jual-beli Rubicon itu di harga Rp700 juta. Meski sudah dibayar secara cash, namun Markur belum membawa pulang ke rumahnya. Sebab dia membeli tanpa meminta persetujuan istri sehingga dibiarkan tetap di rumah RAT dan kerap dipakai Mario Dandy.

"Waktu saya beli saya enggak bilang istri, saya pikir lebih baik beli dulu baru minta maaf. Ternyata enggak dimaafin, harus jual salah satu (mobil) dulu baru itu boleh masuk," ujarnya.

"Ya sudah dari situ saya enggak bisa masukin, akhirnya saya nawarin kalau bisa dijual lagi harga bagus kenapa enggak. Akhirnya saya titip dulu simpan," imbuh Markus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement