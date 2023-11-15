Cerita di Balik Rubicon Mario Dandy, Dibeli Pamannya yang Takut Istri

JAKARTA - Mobil Rubicon yang dipakai Mario Dandy menjadi sorotan publik usai kasus penganiayaan pada David Ozora. Ternyata, mobil tersebut sudah menjadi milik pamannya yang bernama Markus Seoadji, kakak dari Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang takut pada istrinya yang tidak setuju soal pembelian mobil tersebut.

Hal itu terungkap saat Markus menjadi saksi pada persidangan, Rabu (15/11/2023).

Markus menjelaskan, mobil tersebut ia beli dari adiknya lantaran merasa tidak nyaman ketika mengendarai.

Mereka pun bersepakat jual-beli Rubicon itu di harga Rp700 juta. Meski sudah dibayar secara cash, namun Markur belum membawa pulang ke rumahnya. Sebab dia membeli tanpa meminta persetujuan istri sehingga dibiarkan tetap di rumah RAT dan kerap dipakai Mario Dandy.

"Waktu saya beli saya enggak bilang istri, saya pikir lebih baik beli dulu baru minta maaf. Ternyata enggak dimaafin, harus jual salah satu (mobil) dulu baru itu boleh masuk," ujarnya.

"Ya sudah dari situ saya enggak bisa masukin, akhirnya saya nawarin kalau bisa dijual lagi harga bagus kenapa enggak. Akhirnya saya titip dulu simpan," imbuh Markus.