Ngeri! Ular Sanca Masuk Lubang Kloset Rumah Warga di Bogor

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi ular sanca dalam rumah warga di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Ular tersebut masuk ke dalam lubang kloset kamar mandi.

Kepala Bidang Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan evakuasi itu berlangsung sekira pukul 00.05 WIB dini hari. Yang mana, pemilik rumah yang melihat ular sanca sedang masuk ke lubang kloset.

"Pelapor langsung melapor ke pihak Pemadam Kebakaran agar segera ditangani," kata Ade dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Tim Rescue Damkar pun bergegas menuju lokasi kejadian. Dengan alat penjepit, petugas berupaya menarik ular berukuran besar itu keluar.

"Anggota Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan langsung menangani ular tersebut dengan menggunakan alat penjepit dan hook," ungkap Ade.

BACA JUGA: Korban Tenggelam di Sungai Cileungsi Bogor Ditemukan Tak Bernyawa

Sekitar 10 menit, ular tersebut berhasil diambil oleh petugas. Selanjutnya, ular dimasukan ke dalam karung oleh petugas dan dibawa ke Mako Damkar.

"Penanganan berjalan dengan aman dan lancar," tutupnya.

(Arief Setyadi )