Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Konser Coldplay Buat Arus Lalin di Sekitaran Bundaran HI Macet Parah

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |22:03 WIB
Konser Coldplay Buat Arus Lalin di Sekitaran Bundaran HI Macet Parah
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) arah Bundaran HI, Thamrin, Jakarta Pusat mengalami macet parah. Hal ini dikarenakan adanya konser Coldplay di kawasan SUGBK, Jakarta pada Rabu (15/11/2023) ini.

Berdasarkan video yang diunggah @love_jkt, tampak kemacetan para sejauh ratusan KM. Terlihat mobil tersebut mengalami perhambatan jalan.

Adapun Polda Metro Jaya telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas dalam ajang konser Coldplay yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, rekayasa acara konser Coldplay hari ini dimulai sejak pukul 14.00-24.00 WIB. Sebanyak enam lokasi akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas.

Dengan banyaknya arus lalu lintas yang akan dialihkan, Trunoyudo meminta agar masyarakat menghindari arus lalu lintas di sekitar Gelora Bung Karno. Sementara untuk penonton konser Coldplay diminta menggunakan transportasi umum.

"Seluruh penonton drop off di pintu 1, 5, 6, 7, 8, dan 10. Penonton konser di imbau menggunakan moda tranportasi publik," kata Trunoyudo, Rabu (15/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180845/pengamanan-OK59_large.jpg
1.500 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Konser Blackpink di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3068003/almost_monday-J837_large.jpg
Almost Monday akan Tampil Perdana di Jakarta dalam Konser The DIVE Tour
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/205/3057088/avip_priatna-R0EK_large.jpg
Avip Priatna Ajak Penonton Nyanyi Bareng di Konser Melodi Milenium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/338/3026937/polisi-tahan-ketua-panitia-konser-ricuh-di-pasar-kemis-tangerang-jFuWetxiwA.jpg
Polisi Tahan Ketua Panitia Konser Ricuh di Pasar Kemis Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025237/konser-di-pasar-kemis-ricuh-kerugian-capai-rp800-juta-RHruzRwsqZ.jpg
Konser di Pasar Kemis Ricuh, Kerugian Capai Rp800 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025188/konser-di-pasar-kemis-tangerang-rusuh-ke-mana-panitianya-Drv9AFOZ5Z.jpg
Konser di Pasar Kemis Tangerang Rusuh, ke Mana Panitianya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement