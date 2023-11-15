Konser Coldplay Buat Arus Lalin di Sekitaran Bundaran HI Macet Parah

JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) arah Bundaran HI, Thamrin, Jakarta Pusat mengalami macet parah. Hal ini dikarenakan adanya konser Coldplay di kawasan SUGBK, Jakarta pada Rabu (15/11/2023) ini.

Berdasarkan video yang diunggah @love_jkt, tampak kemacetan para sejauh ratusan KM. Terlihat mobil tersebut mengalami perhambatan jalan.

Adapun Polda Metro Jaya telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas dalam ajang konser Coldplay yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, rekayasa acara konser Coldplay hari ini dimulai sejak pukul 14.00-24.00 WIB. Sebanyak enam lokasi akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas.

Dengan banyaknya arus lalu lintas yang akan dialihkan, Trunoyudo meminta agar masyarakat menghindari arus lalu lintas di sekitar Gelora Bung Karno. Sementara untuk penonton konser Coldplay diminta menggunakan transportasi umum.

"Seluruh penonton drop off di pintu 1, 5, 6, 7, 8, dan 10. Penonton konser di imbau menggunakan moda tranportasi publik," kata Trunoyudo, Rabu (15/11/2023).