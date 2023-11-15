Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HKN Ke-59, Wali Kota Tangsel: Jaga Kekompakan Semua Insan Kesehatan

Rico Afrido S , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |23:37 WIB
HKN Ke-59, Wali Kota Tangsel: Jaga Kekompakan Semua Insan Kesehatan
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengungkapkan, berbagai tantangan terkait kesehatan di Tangsel dapat diatasi dengan berbagai program dan saling menjaga kekompakan di seluruh insan kesehatan.

Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59 Tingkat Kota Tangsel di Kantor Dinas Kesehatan, Serpong, Rabu (15/11/2023).

"Insan kesehatan, seluruh sumber daya kesehatan mari kita bersatu padu. Kesulitan bukan tidak ada, tetapi itu semua bisa diatasi, kuncinya adalah kompak," kata Benyamin.

Benyamin menambahkan, hal tersebut penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat diterima dengan baik. Terlebih, Pemkot Tangsel telah memiliki program unggulan terkait kesehatan yakni Ngider Sehat.

"Dalam pelayanan kesehatan kita sudah menunjukkan terus angka-angka terbaiknya. Kita terus diskusikan dengan seluruh teman-teman apa yang kurang. Tangsel ke depan saya dorong jadi kota pelayanan kesehatan tingkat nasional," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Tangsel Allin Hendalin Mahdaniar menambahkan, bahwa target dan program standar minimal kesehatan telah tercapai.

"Untuk standar minimal bidang kesehatan, alhamdulilah sudah tercapai semuanya. Program-program seluruhnya sudah tercapai," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/338/3126673/tangsel-dJuR_large.jpg
Indeks Pembangunan Manusia Tangsel Tertinggi di Banten, Kemiskinan Terendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/338/3117595/tangsel-vNX0_large.jpg
Dorong Kemajuan UMKM, Wawalkot Tangsel Resmikan Galeri Dekranasda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/338/3088018/tangsel-WUOT_large.jpg
Dorong Warga Melek Digital, Pemkot Tangsel Pasang 1.078 Wifi Gratis di Ruang Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/338/3082360/tangsel-Jhrb_large.jpg
Cegah Kejahatan, 4.738 Lampu PJU di Tangsel Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/338/3038449/heboh-isu-aset-kendaraan-dinas-diduga-hilang-ini-kata-plt-kepala-bkad-tangsel-I36a2U6NGj.jpg
Heboh Isu Aset Kendaraan Dinas Diduga Hilang, Ini Kata Plt Kepala BKAD Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/338/3032428/terus-diperluas-kini-58-pkbm-se-tangsel-dipasang-internet-gratis-mXEai5xyTv.jpg
Terus Diperluas, Kini 58 PKBM Se-Tangsel Dipasang Internet Gratis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement