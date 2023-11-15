HKN Ke-59, Wali Kota Tangsel: Jaga Kekompakan Semua Insan Kesehatan

JAKARTA - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengungkapkan, berbagai tantangan terkait kesehatan di Tangsel dapat diatasi dengan berbagai program dan saling menjaga kekompakan di seluruh insan kesehatan.

Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59 Tingkat Kota Tangsel di Kantor Dinas Kesehatan, Serpong, Rabu (15/11/2023).

"Insan kesehatan, seluruh sumber daya kesehatan mari kita bersatu padu. Kesulitan bukan tidak ada, tetapi itu semua bisa diatasi, kuncinya adalah kompak," kata Benyamin.

Benyamin menambahkan, hal tersebut penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat diterima dengan baik. Terlebih, Pemkot Tangsel telah memiliki program unggulan terkait kesehatan yakni Ngider Sehat.

"Dalam pelayanan kesehatan kita sudah menunjukkan terus angka-angka terbaiknya. Kita terus diskusikan dengan seluruh teman-teman apa yang kurang. Tangsel ke depan saya dorong jadi kota pelayanan kesehatan tingkat nasional," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Tangsel Allin Hendalin Mahdaniar menambahkan, bahwa target dan program standar minimal kesehatan telah tercapai.

"Untuk standar minimal bidang kesehatan, alhamdulilah sudah tercapai semuanya. Program-program seluruhnya sudah tercapai," katanya.