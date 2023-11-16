Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanggapi Pakta Integritas PJ Bupati Sorong, Mahfud MD: Itu Bulan Agustus

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |01:34 WIB
Tanggapi Pakta Integritas PJ Bupati Sorong, Mahfud MD: Itu Bulan Agustus
Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) yang diusung Partai Perindo, Mahfud MD menanggapi pakta integritas dukungan terhadap pasangannya, Ganjar Pranowo, yang ditandatangani oleh Penjabat (PJ) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.

"Itu kan bulan Agustus, belum ada pasangan calon (Presiden dan Wakil Presiden) resmi. Biarkan saja," kata Mahfud kepada wartawan selepas acara Deklarasi HMI dan Muslimin di iNews Tower, Selasa (14/11/2023).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamana (Menko Polhukam) itu menyampaikan dirinya menyebut itu bukan masalah hukum lantaran pakta integritas itu hadir di bulan Agustus kemarin.

"Itu bukan masalah hukum yah, jadi biarkan saja. Tinggal di-clear-kan saja, lagipula itu (ditandatangani) bulan Agustus," jelas Mahfud.

Mahfud mengatakan penandatanganan pakta integritas tersebut tidak melanggar asas netralitas ASN lantaran PJ Bupati Sorong terlibat.

"Engga juga ah (melanggar netralitas)," jelas Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/337/3021590/mahfud-md-jangan-bicara-indonesia-emas-jika-demokrasi-dan-hukum-tak-ditegakkan-seimbang-pESkzQ6rpE.jpg
Mahfud MD: Jangan Bicara Indonesia Emas Jika Demokrasi dan Hukum Tak Ditegakkan Seimbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015473/kritik-tapera-mahfud-md-hitungan-matematisnya-tak-masuk-akal-jPTwBqkxnT.jpg
Kritik Tapera, Mahfud MD: Hitungan Matematisnya Tak Masuk Akal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3011896/wacana-mengaktifkan-kembali-dpa-mahfud-md-terlalu-berlebihan-6uh4lHgg9Q.jpg
Wacana Mengaktifkan Kembali DPA, Mahfud MD: Terlalu Berlebihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/337/3005377/kalah-pilpres-mahfud-md-kita-tetap-berjuang-dari-berbagai-jalan-TW7nE6DR8Z.jpg
Kalah Pilpres, Mahfud MD: Kita Tetap Berjuang dari Berbagai Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/510/2959996/mahfud-md-hadiri-drama-musuh-bebuyutan-indonesia-kita-di-yogyakarta-pHm3yGlPnI.jpg
Mahfud MD Hadiri Drama Musuh Bebuyutan Indonesia Kita di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/337/2958229/mahfud-md-sumber-daya-alam-jadi-sumber-sengketa-antara-rakyat-dan-pemerintah-nPG9E4S5a8.jpg
Mahfud MD: Sumber Daya Alam Jadi Sumber Sengketa Antara Rakyat dan Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement