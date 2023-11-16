Tanggapi Pakta Integritas PJ Bupati Sorong, Mahfud MD: Itu Bulan Agustus

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) yang diusung Partai Perindo, Mahfud MD menanggapi pakta integritas dukungan terhadap pasangannya, Ganjar Pranowo, yang ditandatangani oleh Penjabat (PJ) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.

"Itu kan bulan Agustus, belum ada pasangan calon (Presiden dan Wakil Presiden) resmi. Biarkan saja," kata Mahfud kepada wartawan selepas acara Deklarasi HMI dan Muslimin di iNews Tower, Selasa (14/11/2023).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamana (Menko Polhukam) itu menyampaikan dirinya menyebut itu bukan masalah hukum lantaran pakta integritas itu hadir di bulan Agustus kemarin.

"Itu bukan masalah hukum yah, jadi biarkan saja. Tinggal di-clear-kan saja, lagipula itu (ditandatangani) bulan Agustus," jelas Mahfud.

Mahfud mengatakan penandatanganan pakta integritas tersebut tidak melanggar asas netralitas ASN lantaran PJ Bupati Sorong terlibat.

"Engga juga ah (melanggar netralitas)," jelas Mahfud.