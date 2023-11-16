TPN Ganjar-Mahfud MD Ajak Masyarakat Awasi Jalannya Pilpres 2024

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengajak masyarakat mengawasi jalannya Pilpres 2024 mendatang.

"Mari kita awasi bersama semua tahapan dan jalannya pilpres agar tidak terjadi kecurangan. Jalani pilpres dan pemilu dengan jujur adil dan baik. Karena semua dimulai dengan niat yang baik akan berbuah hasil yang terbaik bagi Indonesia," kata Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid di Gedung TPN, MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Arsjad Rasjid mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan sejumlah cara guna meminimalisir kecurangan di Pilpres 2024.

TPN akan membangun posko pengaduan, agar masyarakat bisa melaporkan bentuk kecurangan yang selanjutnya akan ditindak secara hukum yang berlaku.

"Kita akan membangun posko-posko jujur dan adil (jurdil) untuk menjadi posko aduan masyarakat jika ada tindak kecurangan, ini sangat serius, karena kita semua tahu dan juga sadar bahwa di awal masa pencalonan pun, sudah ada pihak-pihak yang berani melakukan kecurangan," ujarnya.

Arsjad Rasjid melanjutkan, TPN Ganjar-Mahfud MD akan lebih mewaspadai segala bentuk kecurangan yang akan terjadi selama tahapan pemilu ini. Antisipasi soal kecurangan pemilu sengaja menjadi salah satu fokus TPN, agar peserta demokrasi lima tahunan ini berjalan secara jujur dan adil.

"Nah TPN akan memastikan segala kebutuhan kampanye Mas Ganjar dan Prof Mahfud dapat terpenuhi, sehingga semua berjalan dengan baik. Kita juga akan semakin waspada atas berbagai bentuk kecurangan dan kelicikan," ucap Arsyad.