Hasto: Festival Desa BKN PDIP Jadi Ajang Perkenalkan Kebudayaan Indonesia ke Dunia

JAKARTA - Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP menggelar malam Penganugerahan Festival Desa 2023. Kegiatan ini merupakan edisi ketiga apresiasi bagi seluruh sineas yang ada di desa atau kampung.

Sebagai informasi, Festival Desa 2023 melibatkan para sineas muda dari desa atau kampung. Para peserta membuat karya film pendek yang mengangkat kearifan lokal daerahnya masing-masing dengan tema Merayakan Mitos, Petuah, dan Humor.

Festival Desa 2023 merupakan bentuk apresiasi terhadap karya para sineas dari desa. Penganugerahan penghargaan itu diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan diri untuk berkarya bagi para pemenang.

Sekertaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, selaku perwakilan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengatakan ajang ini untuk membangun semangat para sineas yang ada di desa atau kampung agar bersaing dengan mereka yang ada di kota.

"Saya menyampaikan salam dari Bu Megawati, salam kreativitas untuk semuanya. Pada malam hari ini kita tidak hanya menggelorakan desa dengan akar kebudayaannya, desa dengan kulinernya, desa dengan tradisi gotong royongnya, melainkan Ibu Mega mengharapkan ini betul-betul menjadi awal bagi kita untuk menggelorakan seluruh kreativitas kita dan menjadikan desa tidak hanya sebagai benteng kebudayaan kita, tetapi desa sebagai buminya Pancasila," kata Hasto di sela Pemganugerahan Festival Desa 2023, Rabu (15/11/2023).

Melalui Festival Desa, Hasto meyakini kebudyaan yang ada di Indonesia akan terangkat melalui karya film. Ini akan membuat desa-desa atau kampung di Tanah Air semakin dikenal baik di dalam maupun luar negeri melalui karya film.

"Pesannya jelas bukan hanya dari Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi juga dari Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud Md bahwa desa begitu kaya dengan karya kebudayaan dengan hadirnya Festival Film Desa ini memgangkat khasanah kebudayaan itu dan semakin membangun keyakinan kita bahwa Indonesia bisa menjadi unggul dan hebat," ujarnya.