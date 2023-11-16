Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bentuk Deputi Inklusi, TPN Ganjar-Mahfud: Ini untuk Kemenangan Rakyat Indonesia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |03:12 WIB
Bentuk Deputi Inklusi, TPN Ganjar-Mahfud: Ini untuk Kemenangan Rakyat Indonesia
TPN Ganjar-Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membentuk Deputi Inklusi agar perempuan memiliki peran besar dalam membangun Indonesia ke depan.

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasyid mengatakan bahwa Deputi Inklusi diisi oleh sejumlah pegiat dari berbagai macam latar, mulai dari politik, demokrasi, anti-korupsi, hingga lingkungan guna memenangkan Pemilu 2024.

"Untuk itu TPN Ganjar-Mahfud akan memiliki juga kedeputian baru yaitu namanya Deputi Inklusi. Nah yang menjadi ketua deputi inklusi ini ini duduk di sebelah kiri saya, yaitu nama panjangnya adalah Jaleswari Pramodhawardhani," terang Arsjad saat jumpa pers di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Arsjad menjelaskan, pembentukan deputi inkiusi merupakan bentuk komitmen TPN Ganjar-Mahfud untuk melibatkan segenap rakyat guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depan.

"Selalu saya katakan bahwa yang utama ini adalah bukan hanya memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud, tapi yang utama yang menang itu rakyat Indonesia," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
