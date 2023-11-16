Sekjen PDIP: Rakyat Harus Berikan Suara secara Bebas Tanpa Intimidasi

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pidato Ganjar Pranowo saat pengundian nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah sesuai dengan melihat kondisi demokrasi saat ini.

Dirinya pun tidak memperdulikan kalau pidato itu dianggap menyerang paslon lain, karena sudah sepatutnya kedaulatan rakyat di atas segalanya.

"Ya bukankah ketika Indonesia merdeka itu menempatkan kedaulatan rakyat di atas segalanya. Rakyat yang menentukan arah masa depan, rakyat yang harus memberikan suara secara bebas tanpa intimidasi," ucap Hasto di Gedung TPN, MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Menurutnya bukan hanya Ganjar yang merasa prihatin soal demokrasi di Indonesia saat ini. Dia mengatakan beberapa tokoh bangsa juga mengaku miris melihat keadaan demokrasi di Indonesia usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi dimaknakan ke sana apa yang dilakukan Pak Ganjar kan mengutarakan bagaimana suara dari guru bangsa suara tokoh-tokoh bangsa yang dikenang kredibilitasnya bahkan mas Goenawan Mohamad itupun juga semua turun gunung Gus Mus membacakan puisi yang menyentuh sanubari kita semua," katanya.