HOME NEWS NASIONAL

Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan Keluarga Raden Ronggo Jadi Inspirasi Melawan Belanda

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |05:49 WIB
Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan Keluarga Raden Ronggo Jadi Inspirasi Melawan Belanda
Pangeran Diponegoro (Ist)
A
A
A

PERJUANGAN Pangeran Diponegoro dalam perlawanan terhadap Belanda terinspirasi dari keberanian Raden Ronggo Prawirodirjo III. Sosok ini merupakan cucu dari Raden Ronggo Prawirodirjo I yang juga berperan dalam Perang Gianti, perang melawan Mangkubumi dan pasukan VOC Belanda.

Agaknya keluarga Raden Ronggo Prawirodirjo I memang cukup memiliki pengaruh ketika Perang Jawa antara pasukan Pangeran Diponegoro dengan Belanda. Keluarga Bupati Madiun itu turun-temurun memberikan perlawanan ke Belanda sejak sang kakek Raden Ronggo Prawirodirjo I.

Bahkan Sentot atau bernama asli Raden Tumenggung Notoprawiro ini menjadi salah satu panglima kavaleri pasukan Pangeran Diponegoro. Sosok Sentot sejak kecil dekat dengan Pangeran Diponegoro. Sebab ibunya yang meninggal dunia membuatnya diasuh oleh kakak perempuan dari ibu yang berbeda, yakni Raden Ayu Maduretno.

Ketika usianya baru 17 tahun pada Agustus 1826, konon Sentot menerima gelar Ali Basah, yang mungkin diambil dari istilah Turki "Ali Pasha (al-Basha al- 'Ali/Pasha yang Mulia)" atau dari nama Muhammad Ali Pasha, penguasa Mesir (1805-49), gubernur atau wakil (pasha) terkemuka Kesultanan Turki Utsmani awal abad ke-19. Hal ini sebagaimana dikutip dari "Banteng Terakhir Kesultanan Yogyakarta : Riwayat Raden Ronggo Prawirodirjo III dari Madiun Sekitar 1779 - 1810".

Sentot menjadi seorang di antara panglima kavaleri Diponegoro yang paling hebat selama Perang Jawa, tetapi menyerah kepada Belanda pada 16 Oktober 1829 akibat keadaan militer yang semakin sulit.

Selain Sentot, putra Raden Ronggo III lain yang ikut serta mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa adalah Raden Tumenggung Notodirjo, yang pasca-1826 bergelar Basah Iman Muhammad Ngabdulkamil atau "Gusti Basah", yang meninggal karena terluka dalam pertempuran pada awal Agustus 1828.

Halaman:
1 2
      
