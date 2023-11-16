Hindari Wartawan, Firli Bahuri Diperiksa di Bareskrim Terkait Kasus Pemerasan SYL

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah hadir di Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

“Saat ini (Firli Bahuri) sudah hadir,” kata Wakil Ditektur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Pol Arief Adiharsa saat dihubungi wartawan, Kamis (16/11/2023).

Arief mengatakan, Firli saat ini tengah dimintai keterangan terkait perkara yang ada di ruang penyidik Bareskrim Polri.

“Saat ini dalam proses dimintai keterangan di lantai 6 ruang pemeriksaan Dittipidkor,” jelasnya.

Firli Bahuri kembali menghindari awak media yang telah menunggu kehadirannya di Gedung Bareskrim Polri sejak pagi hari. Tidak ada satu awak media pun yang mengetahui kedatangan pimpinan lembaga antirasuah itu.

Sebagai informasi, kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023 lalu. Pengaduan masyarakat terkait dugaan pemerasan pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementan pada 2021.