HOME NEWS NASIONAL

Firli Bahuri Hadiri Pemeriksaan di Bareskrim Polri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |09:54 WIB
Firli Bahuri Hadiri Pemeriksaan di Bareskrim Polri
Firli Bahuri (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dikabarkan telah hadir di Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Saat ini (Firli Bahuri) sudah hadir,” kata Wakil Ditektur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa saat dihubungi wartawan, Kamis (16/11/2023).

Arief menyebutkan Firli saat ini tengah dimintai keterangan terkait perkara yang ada di ruang penyidik Bareskrim Polri.

“Saat ini dalam proses dimintai keterangan di lantai 6 ruang pemeriksaan Dittipidkor,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
