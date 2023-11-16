Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Maruf Amin Jajal Kereta Cepat Whoosh

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |10:00 WIB
Wapres Maruf Amin Jajal Kereta Cepat Whoosh
Wapres Maruf Amin Jajal Kereta Cepat/Satwapres
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menjajal pertama kalinya Kereta Cepat Whoosh menuju ke Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/11/2023) pagi.

Wapres dan rombongan berangkat dari Stasiun KCIC Halim menuju Stasiun Kereta Cepat Tegalluar pada pukul 09.15 WIB.

Perjalanan ke Bandung kali ini merupakan pengalaman perdana Wapres beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin menjajal kereta Whoosh, setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 2 Oktober 2023 silam.

Kereta dengan kecepatan 350 kilometer per jam yang diberi nama Whoosh tersebut merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga Asia Tenggara.

Kereta cepat ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam modernisasi transportasi massal di Tanah Air yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya maupun dengan TOD (transit oriented development).

Setelah menempuh perjalanan selama 40 menit, Wapres dan rombongan tiba di Bandung pada pukul 09.55 WIB dan disambut oleh Pj. Gubernur Jawa Barat Bey T. Machmudin, beserta Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Halaman:
1 2
      
