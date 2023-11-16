Ganjar-Mahfud Dapat No Urut 3, Berikut Arti Angka 3 Dalam Kepercayaan Islam dan Jawa!

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah resmi mendapatkan nomor urut 3 dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pengundian nomor Capres-Cawapres tersebut telah dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/11/2023).

Nomor urut 3 yang didapatkan pasangan Ganjar-Mahfud tersebut juga ternyata selaras dengan nomor partai pengusung utama mereka PDI Perjuangan (PDIP) yang juga memiliki nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Nomor urut tersebut juga dipakai PDIP dalam Pemilu 2019 silam. Bahkan nomor 3 sudah identik dengan partai Banteng merah tersebut sejak jaman orde baru.

Angka 3 sendiri memiliki arti menurut berbagai kepercayaan, dalam artikel ini akan dibahas arti angka 3 dalam kepercayaan Islam dan juga kepercayaan Jawa.

Arti angka 3 dalam Islam

Angka 3 menjadi salah satu angka istimewa dalam agama Islam. Salah satu ulama ternama, yakni KH. M. Quraish Shihab pernah menjelaskan keistimewaan angka 3 ini dalam perspektif Islam pada kanal Youtube NarasiTV.

Ada yang berkaitan dengan pikiran dan keyakinan, aktivitas dan bagian tubuh, dan yang terakhir berkaitan dengan moralitas. Angka 3 juga berarti 'banyak'.

Misalnya ketika berwudhu diperbolehkan membasuh satu bagian tubuh sebanyak satu kali, namun jika ingin sempurna maka basuhlah sebanyak 3 kali.

Selain itu, angka 3 dalam Islam yang banyak dikutip di berbagai sumber juga sering disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Mungkin banyak juga yang sering mendengar ucapan ‘sunah Rasul 3 kali’. Hal ini seakan-akan angka 3 memiliki keistimewaan tersendiri

Numerik 3 pada ajaran Rasulullah seperti rangkaian perintah wudhu yakni membasuh tangan dan kaki sampai 3 kali dan berbagai ajaran lainnya. Seperti, ajaran menghormati ibu sebanyak 3 kali.

Arti angka 3 dalam Kepercayaan Jawa

Dalam kepercayaan Jawa, angka 3 juga memiliki makna-makna. Tiga dalam Bahasa jawa adalah Tigo atau Telu.

Dirangkum dari berbagai sumber, dalam kepercayaan Jawa, angka 3 melambangkan kelengkapan, atau tiga unsur yang saling melengkapi.

Angka 3 sering dikaitkan dengan konsep Tri Murti, atau tiga dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Angka 3 juga melambangkan kesatuan, atau tiga unsur yang menyatu.