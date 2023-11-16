Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemeriksaan Firli di Bareskrim, Eks Penyidik KPK: Penting untuk Menetapkan Tersangka!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |12:10 WIB
Pemeriksaan Firli di Bareskrim, Eks Penyidik KPK: Penting untuk Menetapkan Tersangka!
Firli Bahuri dan Mantan Mentan SYL/ist
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Menanggapi hal ini, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai keterangan dari pimpinan KPK itu penting bagi penyidik untuk menetapkan tersangka dalam perkara yang ada.

“Kesaksian Firli Bahuri hari ini penting untuk penyidik menetapkan tersangka,” kata Yudi, Kamis (16/11/2023).

Dikatakan Yudi, pemeriksaan terhadap Firli itu tak banyak lagi yang didalami oleh para penyidik gabungan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri.

“Namun krusial untuk memperkuat pembuktian, mensinkronkan fakta-fakta terkait peristiwa yang terjadi, termasuk kemungkinan ada hal baru yang akan ditanyakan ke Firli dari temuan yang didapatkan penyidik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini Polda Metro Jaya mendapatkan dukungan penuh dalam mengusut tindak pidana yang menyeret nama Firli tersebut.

“Hal ini penting agar pemberantasan korupsi tidak dinodai oleh orang orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari upaya penegakan hukum,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
