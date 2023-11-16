Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesawat TNI AU Jatuh di Pasuruan, Warga Sebut Ada yang Meninggal Dunia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |16:50 WIB
Pesawat TNI AU Jatuh di Pasuruan, Warga Sebut Ada yang Meninggal Dunia
Pesawat tempur TNI AU jatuh (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Warga sekitar menyebut ada korban meninggal dunia akibat jatuhnya Pesawat TNI AU jenis Super Tucano di kawasan pegunungan Bromo, Pasuruan, Jawa Timur.

Jurnalis iNews di Pasuruan Jaka Samudra, mengatakan, bahwa korban meninggal dunia belum diketahui identitasnya hingga saat ini.

"Belum tau belom ada (informasi), yang jelas katanya warga disini meskipun saya belum nyampe ke lokasi karena jauh ini ada yang meninggal enggak tau identitasnya ini," kata Jaka dalam laporan langsung iNews TV, Kamis (16/11/2023).

Terkait adanya ledakan yang diduga mengenai warga saat ingin mendekati pesawat yang terjatuh, Jaka mengatakan bahwa tidak ada korban dari warga sekitar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/337/3027740/mengenang-tragedi-jatuhnya-pesawat-hercules-tni-au-di-medan-tewaskan-143-jiwa-UH2QFSfEJp.jpg
Mengenang Tragedi Jatuhnya Pesawat Hercules TNI AU di Medan Tewaskan 143 jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/519/2923999/tni-au-kirim-fdr-pesawat-super-tucano-ke-pabrikan-di-brasil-1LrucZ3nDz.jpg
TNI AU Kirim FDR Pesawat Super Tucano ke Pabrikan di Brasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/519/2923852/bangkai-2-pesawat-tni-au-dipotong-dan-dirangkai-ulang-di-lanud-abdulrachman-saleh-dmcz2Z693p.jpg
Bangkai 2 Pesawat TNI AU Dipotong dan Dirangkai Ulang di Lanud Abdulrachman Saleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/519/2922995/pengangkutan-potongan-pesawat-tni-au-di-pasuruan-ditarget-selesai-dalam-sepekan-wUkeZ93d0I.jpg
Pengangkutan Potongan Pesawat TNI AU di Pasuruan Ditargetkan Selesai Dalam Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/337/2922979/menteri-hadi-melayat-ke-rumah-duka-empat-prajurit-tni-au-yang-gugur-dalam-kecelakaan-pesawat-TvDscntVqU.jpg
Menteri Hadi Melayat ke Rumah Duka Empat Prajurit TNI AU yang Gugur dalam Kecelakaan Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/337/2922549/tni-au-ungkap-dua-tim-evakuasi-pesawat-super-tucano-3ABQo6DhxA.jpg
TNI AU Ungkap Dua Tim Evakuasi Pesawat Super Tucano
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement