Pesawat TNI AU Jatuh di Pasuruan, Warga Sebut Ada yang Meninggal Dunia

JAKARTA - Warga sekitar menyebut ada korban meninggal dunia akibat jatuhnya Pesawat TNI AU jenis Super Tucano di kawasan pegunungan Bromo, Pasuruan, Jawa Timur.

Jurnalis iNews di Pasuruan Jaka Samudra, mengatakan, bahwa korban meninggal dunia belum diketahui identitasnya hingga saat ini.

"Belum tau belom ada (informasi), yang jelas katanya warga disini meskipun saya belum nyampe ke lokasi karena jauh ini ada yang meninggal enggak tau identitasnya ini," kata Jaka dalam laporan langsung iNews TV, Kamis (16/11/2023).

Terkait adanya ledakan yang diduga mengenai warga saat ingin mendekati pesawat yang terjatuh, Jaka mengatakan bahwa tidak ada korban dari warga sekitar.