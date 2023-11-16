Usai Periksa Firli Bahuri, Penyidik Gabungan Bakal Lakukan Analisis dan Evaluasi

JAKARTA - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, setelah pemeriksaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, penyidik gabungan akan melakukan analisis dan evaluasi (ANEV).

Ade menjelaskan, Penyidik gabungan dari Dittipidkor Bareskrim Polri dan Ditkrimsus Polda Metro Jaya akan menganalisis dan mengevaluasi perjalanan penyidikan sejak Oktober hingga 16 November 2023, dalam dugaan kasus pemerasan eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan pada hari ini, selanjutnya penyidik gabungan akan melakukan konsolidasi, melakukan ANEV dari perjalanan sidik yang telah kita lakukan mulai tanggal 9 Oktober hingga hari ini Kamis 16 November 2023," kata Ade di Mabes Polri, Kamis (16/11/2023).

BACA JUGA: Firli Bahuri Hindari Wartawan Usai Diperiksa di Bareskrim Polri

"(ANEV dilakukan) untuk menentukan langkah tindak lanjut penyidikan selanjutnya," sambungnya.

Kendati demikian, Ade belum memerinci apakah ANEV akan langsung digelar usai pemeriksaan hari ini, atau sehari setelahnya.

"Setelah pemeriksaan ini akan kami lakukan ANEV," katanya.

"Ya nanti kita update ya (hari ini atau besok)," sambungnya.

BACA JUGA: Kapolda Metro Datangi Bareskrim di Tengah Pemeriksaan Firli Bahuri

Sebagai informasi, hingga hari ini penyidik gabungan telah memeriksa sebanyak 91 saksi dalam perkara tersebut. Salah satunya ialah Ketua KPK Firli Bahuri.

"Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi," kata Ade.