HOME NEWS NASIONAL

Begini Penampakan Ketua KPK Firli Bahuri Diperiksa di Bareskrim

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |17:09 WIB
Begini Penampakan Ketua KPK Firli Bahuri Diperiksa di Bareskrim
Firli Bahuri saat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri (Foto: Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bareskrim Polri, Kamis (16/11/2023).

Diketahui, Firli Bahuri diperiksa oleh penyidik gabungan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri pada pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan foto yang diterima MNC Portal Indonesia, terlihat Firli menggunakan batik berwarna cokelat. Terlihat ia hadir di Gedung Bareskrim Polri dengan beberapa ajudannya.

Kemudian, dari foto yang diterima, terlihat pula Firli Bahuri menyambangi mushola untuk menunaikan ibadah sholat.

Selain itu, dari foto yang berikutnya terlihat pimpinan lembaga antirasuah itu menaiki kendaraan dengan nomor polisi B 1917 TJQ. Firli meninggalkan gedung Bareskrim Polri pada pukul 14.36 WIB dengan menghindari para awak media yang telah menunggunya.

Halaman:
1 2
      
