HOME NEWS NASIONAL

Polda Metro Datangi KPK Besok, Terkait Firli Bahuri?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |17:18 WIB
Polda Metro Datangi KPK Besok, Terkait Firli Bahuri?
Gedung KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima undangan rapat koordinasi dengan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK pada Jumat 17 November 2023.

“Kami dari tim penyidik menerima surat undangan rapat koordinasi dan dengar pendapat dengan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Korsup, besok hari Jumat 17 November 2023 di Gedung Merah Putih KPK,” kata Ade Safri kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).

Ade Safri mengatakan, rapat bersama dengan pihak lembaga antirasuah itu akan dilakukan pada pukul 09.00 WIB. Selain itu, ia menyebut pihaknya menyambut baik dan akan hadir pada pertemuan besok tersebut.

“Penyidik menyambut baik dan positif atas undangan dimaksud dan penyidik akan berangkat besok untuk melakukan rapat koordinasi dan dengar pendapat dengan Deputi Korsup,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK kembali menjadwalkan rapat koordinasi supervisi dengan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Rapat koordinasi tersebut terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

"KPK kembali mengundang penyidik Polda Metro Jaya dan Mabes Polri dalam Koordinasi Penanganan Perkara dugaan tindak pemerasan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu 15 November 2023.

Halaman:
1 2
      
