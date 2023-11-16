Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kecelakaan 2 Pesawat Super Tucano TNI AU: 4 Personel Gugur, 1 Jenazah Masih Dicari

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |17:40 WIB
Kecelakaan 2 Pesawat Super Tucano TNI AU: 4 Personel Gugur, 1 Jenazah Masih Dicari
Pesawat tempur TNI AU jatuh (foto: dok ist)
A
A
A




JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau), Marsekal Pertama R. Agung Sasongkojati menyebut jatuhnya dua pesawat Super Tucano milik TNI AU memakan korban jiwa. Ia memastikan tiga personel kru yang menaiki pesawat tersebut meninggal dunia dan telah ditemukan.

Sementara satu personel pilot penerbang lainnya juga diduga meninggal dunia. Namun hingga saat ini jenazahnya belum ditemukan.

Empat kru pesawat yang tercatat menumpangi dua pesawat itu ialah Letkol Pnb Sandhra Gunawan (Frontseater TT-3111 dan Kolonel Adm Widiono (Backseater TT-3111). Kemudian pesawat TT-3103 diisi oleh Mayorn PnB Yuda A. Seta (Frontseater) dan Kolonel Pnb Subhan (Backseater.

"Yang gugur adalah empat kemungkinan empat, tapi yang baru ditemukan jenazahnya 3," ucap Agung dalam wawancaranya bersama iNews sore, Kamis (16/11/2023).

Saat ini proses evakuasi jenazah-jenazah pilot penerbang yang gugur masih terus dilakukan. Sejauh ini dua personel telah diangkat, satu personel dalam perjalanan dan satu lagi masih dalam pencarian. Namun demikian, Agung tidak merinci siapa jenazah yang diangkat, dalam perjalanan maupun belum ditemukan.

"Satu lagi dalam pencarian dan kalau ditemukan akan diangkat juga, karena tempatnya sudah untuk dicapai," ungkap dia.

Sebelumnya, TNI Angkatan Udara menyampaikan dua pesawat tempur ringan Super Tucano yang jatuh di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Desa Keduwung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Kamis siang ini (16/11/2023) sekira pukul 12.00 WIB, sempat kehilangan komunikasi (lost contact) pada sekira pukul 11.18 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/337/3027740/mengenang-tragedi-jatuhnya-pesawat-hercules-tni-au-di-medan-tewaskan-143-jiwa-UH2QFSfEJp.jpg
Mengenang Tragedi Jatuhnya Pesawat Hercules TNI AU di Medan Tewaskan 143 jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/519/2923999/tni-au-kirim-fdr-pesawat-super-tucano-ke-pabrikan-di-brasil-1LrucZ3nDz.jpg
TNI AU Kirim FDR Pesawat Super Tucano ke Pabrikan di Brasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/519/2923852/bangkai-2-pesawat-tni-au-dipotong-dan-dirangkai-ulang-di-lanud-abdulrachman-saleh-dmcz2Z693p.jpg
Bangkai 2 Pesawat TNI AU Dipotong dan Dirangkai Ulang di Lanud Abdulrachman Saleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/519/2922995/pengangkutan-potongan-pesawat-tni-au-di-pasuruan-ditarget-selesai-dalam-sepekan-wUkeZ93d0I.jpg
Pengangkutan Potongan Pesawat TNI AU di Pasuruan Ditargetkan Selesai Dalam Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/337/2922979/menteri-hadi-melayat-ke-rumah-duka-empat-prajurit-tni-au-yang-gugur-dalam-kecelakaan-pesawat-TvDscntVqU.jpg
Menteri Hadi Melayat ke Rumah Duka Empat Prajurit TNI AU yang Gugur dalam Kecelakaan Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/337/2922549/tni-au-ungkap-dua-tim-evakuasi-pesawat-super-tucano-3ABQo6DhxA.jpg
TNI AU Ungkap Dua Tim Evakuasi Pesawat Super Tucano
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement