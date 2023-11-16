RPA Perindo Berhasil Perjuangkan Nasib Siswa SMPN 2 Batusangkar Sumbar, Orang Tua Murid Beri Apresiasi

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo berhasil memperjuangkan nasib anak di SMPN 2 Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang sempat tidak dapat belajar dengan optimal akibat adanya sengketa lahan.

Orang tua murid memberikan apresiasi positif terhadap upaya yang dilakukan organisasi sayap Partai Perindo itu.

Salah satu orang tua murid bernama Sultan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, dan RPA Perindo. Berkat upaya RPA Perindo bersama sejumlah pihak lainnya, anak-anak di sana dapat kembali bersekolah sejak Senin (13/11/2023) lalu.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada RPA Perindo, khususnya kepada Hary Tanoesoedibjo yang telah ikut memperjuangkan nasib anak-anak kita," ujar Sultan dalam sesi video call bersama Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina, Kamis (16/11/2023).

Menurut Sultan, pemberitaan dari MNC, baik portal maupun TV, berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan itu. Dia berharap kasus serupa tidak terulang lagi ke depannya.