HOME NEWS NASIONAL

Wapres soal Firli Bahuri: Sayang Kalau Sampai Tidak Ada Kepatuhan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |17:42 WIB
Wapres soal Firli Bahuri: Sayang Kalau Sampai Tidak Ada Kepatuhan
Wapres Maruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk mengikuti proses hukum.

Diketahui, penyidik gabungan dari Dittipidkor Bareskrim Polri dan Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri terkait dugaan pemerasan pada mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, hari ini.

"Semuanya kita harapkan sebagai warga negara ya kita mengikuti proses proses yang mestinya memang kita jalani," tegas Wapres saat ditanya awak media usai menghadiri acara di Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/11/2023).

Sebelumnya, Firli sempat mangkir untuk tidak menghadiri pemeriksaan dari Polri terkait dugaan kasus pemerasan pada SYL.

"Kemudian, yang masalah mangkir, saya kira sebaiknya semua kita itu patuh aja," ujar Wapres.

Lebih lanjut, Wapres kembali meminta agar Firli patuh hukum. "Bagaimana proses-proses semua harus patuh, ya siapa saja gitu kalau memang patuh hukum lah, itu saja. Kita sayang kan kalau sampai tidak ada kepatuhan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
