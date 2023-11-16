Sekjen Perindo Optimis Double Digit dengan Hadirnya Saksi-Saksi di TPS

JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq mengungkapkan jika saat ini partai berlambang burung Rajawali itu tengah mempersiapkan guru-guru untuk para saksi di TPS-TPS untuk menjaga suara Perindo hingga ke pelosok negeri.

"Nanti mereka-mereka ini akan melatih di tingkat Kabupaten/Kota, lalu trainer di tingkat Kabupaten/Kota akan melatih di tingkat Kecamatan, di tingkat Kecamatan akan melatih di TPS-TPS," ucap Ahmad Rofiq saat ditemui di iNews Tower, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Rofiq menjelaskan hal tersebut menjadi sangat penting karena para petugas saksi suara di TPS lah yang menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara dan mengawal suara dari Partai Perindo.

"Mereka harus melakukan rekap suara yang ada di sistem KPU, dan itu juga akan menjadi bagian dari hasil dari Pemilu, Perindo sangat menginginkan, agar suaranya tidak ada yang mencurangi, suara Perindo ada yang mengawal," ujar Rofiq.

Hal tersebut tentu mengharuskan Partai Perindo bisa menembus target suara double digit untuk partai bernomor 16 di surat suara Pemilu 2024 itu.

"Kita lakukan rekrutmen saksi secara nasional. Sambil jalan dalam rangka rekrutmen saksi di tingkat TPS-TPS itu, maka kita mempersiapkan trainernya ini," ucap Rofiq.