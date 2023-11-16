Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Latihan Formasi Pesawat Super Tucano Ternyata Diikuti 4 Pesawat dan 8 Pilot Penerbang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |18:01 WIB
Latihan Formasi Pesawat Super Tucano Ternyata Diikuti 4 Pesawat dan 8 Pilot Penerbang
Pesawat Super Tucano (foto: dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Dua pesawat Super Tucano milik TNI AU terjatuh di kawasan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dua pesawat itu terjatuh ternyata sedang menggelar latihan formasi rutin bersama dua pesawat lainnya. Sehingga, total pesawat yang tengah latihan formasi itu berjumlah empat pesawat. Adapun masing-masing pesawat diisi oleh dua kru pilot penerbang.

"Latihan adalah empat pesawat dengan masing-masing ada dua orang, jadi delapan orang yang terbang dan take off pada pukul 10.51 WIB," kata Kadispenau Marsekal Pertama R. Agung Sasongkojati, Kamis (16/11/2023).

Pada pukul 11.18 WIB, dua pesawat Super Tucano dengan tail number TT-3111 dan TT-3103 kemudian mengalami lost contact. Belakangan didapatkan bahwa pesawat tersebut terjatuh, sementara dua pesawat lainnya yang mengikuti latihan dipastikan selamat.

"Sekitar dua pesawat lainnya dengan empat (kru) dinyatakan selamat," kata dia.

Hingga saat ini proses evakuasi terhadap dua pesawat jatuh itu masih terus berlangsung. Agung menyebut keempat kru pesawat diduga meninggal dunia.

"Yang gugur adalah empat, kemungkinan empat. Tapi yang baru ditemukan jenazahnya tiga," kata dia.

Sebagai informasi, Dua pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara (AU) jenis Super Tucano dengan nomor sayap TT-3103 dan TT-3111 dikabarkan jatuh di kawasan Pasuruan, Jawa Timur. Ternyata dua pesawat itu sedang melakukan latihan formasi rutin.

Halaman:
1 2
      
