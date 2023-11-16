Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Pesawat Super Tucano TNI AU yang Jatuh di Pasuruan Terbang di Area Latihan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |20:25 WIB
2 Pesawat Super Tucano TNI AU yang Jatuh di Pasuruan Terbang di Area Latihan
Pesawat TNI AU (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Dua pesawat Super Tucano milik TNI AU jatuh saat menggelar latihan formasi di kawasan Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (16/11). TNI AU memastikan pesawat-pesawat yang menggelar latihan sudah berada di lokasi latihan yang benar.

"Itu adalah training daerah alpha. Memang itu daerah training area kita, hampir seluruh sekitar separuh Jawa Timur itu daerah latihan daripada Lanud Abdurachman Saleh. Jadi memang itu daerah latihan kita," ucap Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama R. Agung Sasongkojati dalam wawancara bersama iNews Sore, Kamis (16/11/2023).

Agung memastikan kondisi pesawat sebelum menggelar latihan juga dipastikan layak. Bahkan tidak ada kendala juga dari sisi para penerbang.

"Pesawat baik-baik saja (kondisi) sehat, pilotnya juga sehat jadi enggak ada masalah apa-apa dengan penerbang," ungkapnya.

Adapun latihan terkendala oleh adanya cuaca buruk. Cuaca buruk itu berupa awan tebal.

