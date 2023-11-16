4 Kru Korban Pesawat TNI AU Jatuh di Pasuruan Dipastikan Meninggal Dunia

MALANG - Empat kru dari dua pesawat terbang milik TNI Angkatan Udara (AU) yang jatuh di Pasuruan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Satu korban terakhir yang sebelumnya hilang dan dalam pencarian yakni Letkol Penerbang Sandhra Gunawan.

"Pada jam 7 malam, jenazah Letkol Sandhra telah ditemukan dan menyusul dibawa ke Lanud Abdulrachman Saleh," ucap Kadispen TNI AU Marsekal Pertama TNI R. Agung Sasongkojati, saat memberikan keterangan di Lanud Abdulrahman Saleh Malang, Kamis malam (16/11/2023).

Saat ini dari empat korban, dua jenazah sudah berada di Hanggar Lanud Abdulrahman Saleh Malang, pada Kamis malam. Sebelumnya jenazah dibawa ke RS Angkatan Udara yang berada di kawasan Lanud Abdulrahman Saleh Malang.

"Sementara, dua jenazah yang awal, yaitu Subhan dan seta yuda sudah berada di hanggar dan dimasukkan ke rumah sakit dan dibawa ke hanggar untuk disemayamkan," ucapnya.

Untuk korban atas nama Kolonel Widiono dan Letkol Sandhra Gunawan akan menyusul berikutnya. Jenazah nantinya akan disemayamkan di rumah sakit terlebih dahulu, kemudian di hanggar Lanud Abdulrahman Saleh Malang.

"Yang menyusul akan tiba Kolonel Widi dan Letkol Sandhra, disemayamkan ke rumah sakit," tukasnya.

Sedangkan pantauan di Lanud Abdulrahman Saleh Malang, hingga Kamis malam sekitar pukul 20.34 WIB penjagaan ketat tampak sejak pintu masuk. Penjagaan ketat juga terlihat di hanggar Lanud Abdulrahman Saleh, bahkan awak media yang mencoba mendekat untuk mengambil gambar tidak diperbolehkan.