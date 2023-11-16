Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Kru Korban Pesawat TNI AU Jatuh di Pasuruan Dipastikan Meninggal Dunia

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |20:41 WIB
4 Kru Korban Pesawat TNI AU Jatuh di Pasuruan Dipastikan Meninggal Dunia
Pesawat TNI AU jatuh di Pasuruan (Foto: Istimewa)
A
A
A

MALANG - Empat kru dari dua pesawat terbang milik TNI Angkatan Udara (AU) yang jatuh di Pasuruan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Satu korban terakhir yang sebelumnya hilang dan dalam pencarian yakni Letkol Penerbang Sandhra Gunawan.

"Pada jam 7 malam, jenazah Letkol Sandhra telah ditemukan dan menyusul dibawa ke Lanud Abdulrachman Saleh," ucap Kadispen TNI AU Marsekal Pertama TNI R. Agung Sasongkojati, saat memberikan keterangan di Lanud Abdulrahman Saleh Malang, Kamis malam (16/11/2023).

Saat ini dari empat korban, dua jenazah sudah berada di Hanggar Lanud Abdulrahman Saleh Malang, pada Kamis malam. Sebelumnya jenazah dibawa ke RS Angkatan Udara yang berada di kawasan Lanud Abdulrahman Saleh Malang.

"Sementara, dua jenazah yang awal, yaitu Subhan dan seta yuda sudah berada di hanggar dan dimasukkan ke rumah sakit dan dibawa ke hanggar untuk disemayamkan," ucapnya.

Untuk korban atas nama Kolonel Widiono dan Letkol Sandhra Gunawan akan menyusul berikutnya. Jenazah nantinya akan disemayamkan di rumah sakit terlebih dahulu, kemudian di hanggar Lanud Abdulrahman Saleh Malang.

"Yang menyusul akan tiba Kolonel Widi dan Letkol Sandhra, disemayamkan ke rumah sakit," tukasnya.

Sedangkan pantauan di Lanud Abdulrahman Saleh Malang, hingga Kamis malam sekitar pukul 20.34 WIB penjagaan ketat tampak sejak pintu masuk. Penjagaan ketat juga terlihat di hanggar Lanud Abdulrahman Saleh, bahkan awak media yang mencoba mendekat untuk mengambil gambar tidak diperbolehkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185128/pesawat_cessna-fySz_large.jpg
5 Fakta Pesawat Cessna Jatuh di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185125/jet_tempur-8b0s_large.jpg
Detik-Detik Jet Tempur India Jatuh saat Bermanuver Barrel Roll
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160477/pesawat_jatuh-QbI2_large.jpg
Pesawat Latih Jatuh Tewaskan Marsma Fajar, DPR: Investigasi Mendalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160181/tni-0rtf_large.jpg
Aksi Heroik Red Wolf Marsma Fajar Adriyanto Sergap Jet Tempur AS di Langit Bawean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160170/fajar-2Lga_large.jpg
Jenazah Marsma TNI Fajar Adriyanto Akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160168/pesawat_jatuh-sEJQ_large.jpg
Marsma TNI Fajar Adriyanto, Korban Jatuhnya Pesawat Latih Bakal Dimakamkan di Probolinggo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement