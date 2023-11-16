Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Isi Kuliah Umum di Unand, Mahfud MD: Tidak Ada Kampanye di Sini

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |20:54 WIB
Isi Kuliah Umum di Unand, Mahfud MD: Tidak Ada Kampanye di Sini
Mahfud MD isi kuliah umum di Unand /Foto: Istimewa
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi pembicara dalam kegiatan kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, Kamis (16/11/2023).

Sebelum menyampaikan materi soal kepemiluan, Mahfud MD menegaskan hadir sebagai Menko Polhukam bukan salah satu Calon Wakil Presiden (Cawapres). Sehingga, dia tak akan melakukan kampanye untuk Pilpres 2024, karena kuliah umum ini bukan politik praktis.

"Kuliah umum saya ini adalah reguler dan rutin, bukan kuliah politik praktis. Di sini, tak ada kampanye untuk Pemilu 2024," tegas Mahfud MD.

Dikatakan, materi kuliah umum tentang kepemiluan penting disampaikan kepada publik, khususnya kalangan mahasiswa. Agar Pemilu berjalan demokratis dan bermartabat.

Dikatakan Mahfud, butuh penegakkan hukum yang tegas untuk menciptakan Pemilu demokratis di 2024. Menurutnya Indonesia pernah menyelenggarakan Pemilu yang paling demokratis di tahun 1955. Pemilu tahun ini bisa menjadi contoh. "Pemilu Demokratis bisa tercipta jika aturan hukum, etika, dan norma diikuti," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Di hadapan civitas akademika Unand, Mahfud juga mencontohkan tokoh-tokoh besar asal Ranah Minang yang berjasa atas berdirinya Indonesia. Di antaranya Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, Syafruddin Prawiranegara, Sutan Syahrir, Tan Malaka, dan Mohammad Yamin.

Sejalan dengan itu, kata Mahfud, dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyat, publik boleh memilih karena ikatan primordialisme yakni kesamaan nilai, budaya, etnik, sosial, bahkan ikatan agama.

Oleh karena itu dengan memilih berdasarkan ikatan primordialisme itu, kata Mahfud, rakyat dapat menitipkan aspirasi yang sesuai dengan prinsip dan nilai yang mereka anut.

"Karena kesamaan agama, suku, profesi itu boleh. Memilih itu untuk mencapai apa yang diiinginkan bersama," ujar Menteri Pertahanan era Presiden KH. Abdurahman Wahid alias Gus Dur ini.

