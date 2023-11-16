DPR Harap Biaya Haji Tahun Ini Tak Jauh Berbeda dengan 2023

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menegaskan, pihaknya ingin Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2024 tak jauh berbeda dengan tahun 2023. Diketahui, Bipih 2024 yang diusulkan Menag sebesar Rp 105 juta.

"Pada prinsipnya, kami Komisi VIII DPR RI akan berusaha biaya Haji yang dibayar jemaah tahun depan tidak terlalu jauh kenaikannya dibanding tahun sebelumnya," kata Ace dalam keterangannya dikutip, Kamis (15/11/2023).

Kemdati demikian, kata Ace, pihaknya akan mengkaji usulan Kemenag tentang kenaikan BPIH untuk tahun 2024. Usulan kenaikan biaya haji ditegaskan harus mengedepankan nilai kemampuan jamaah atau istitha’ah.

"Kami juga harus memperhatikan aspek keadilan dalam menggunakan nilai manfaat dan mengedepankan kemampuan jemaah atau istitha’ah," katanya.

Pimpinan Komisi Agama DPR itu memastikan Panja BPIH akan mengkaji unsur mana saja dari komponen biaya haji yang mengalami kenaikan. Dengan begitu, menurut Ace, dapat diketahui alasan perubahan pada BPIH di tahun depan.

"Kami akan telisik di mana letak kenaikan biaya yang diusulkan Kementerian Agama RI. Apa saja komponen biaya Haji yang mengalami kenaikan. Apa saja biaya yang mengalami kenaikan itu, baik di Arab Saudi maupun layanan dalam negeri," urai Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.