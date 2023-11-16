Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Masuk Musim Hujan, Pemerintah Diminta Siapkan Mitigasi dan Antisipasi Bencana

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |22:35 WIB
Masuk Musim Hujan, Pemerintah Diminta Siapkan Mitigasi dan Antisipasi Bencana
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras meminta Pemerintah untuk menyiapkan mitigasi dan antisipasi bencana alam demi keselamatan masyarakat. Ia juga mengingatkan Pemerintah agar dapat memelihara infrastruktur umum, mengingat saat ini telah masuk musim penghujan.

“Pemeliharaan infrastruktur di musim hujan sudah menjadi keharusan. Apalagi setelah musim kemarau berkepanjangan agar perubahaan cuaca yang ekstrem tidak berdampak terhadap infrastruktur yang banyak digunakan masyarakat,” Andi dalam keterangannya yang dikutip Kamis (16/11/2023).

Pemeliharaan infrastruktur itu, meliputi penerangan, perbaikan jalanan yang rusak, sarana transportasi publik, hingga semua hal yang berkaitan dengan fasilitas umum. Iwan memberi contoh, beberapa waktu lalu terjadi kerusakan fasilitas di Stasiun Commuterline Cawang dan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Halim.

“Jangan sampai karena kurangnya persiapan menghadapi musim hujan, masyarakat yang menjadi korban. Jadi upaya pencegahan bencana harus dilakukan lewat pemeliharaan yang optimal dan cermat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iwan mengingatkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberi perhatian lebih pada keselamatan masyarakat di jalan saat musim hujan. Untuk itu, Pemda diminta terus melakukan pemeliharaan berkala demi mencegah pohon tumbang akibat hujan maupun angin kencang.

"Diperlukan pemeliharaan pohon secara teratur untuk mengidentifikasi pohon yang rentan atau sakit. Ini menjadi langkah awal dalam tindakan pencegahan terhadap bencana yang akan berdampak pada masyarakat," ujar Iwan.

Topik Artikel :
musim hujan DPR Bencana Alam hujan
Telusuri berita news lainnya
