TPN Ganjar-Mahfud Berkomitmen Jaga Netralitas ASN di Pemilu 2024

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud memastikan komitmennya untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Deputi Komunikasi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Prabu Revolusi menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya hanya mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak suara untuk berjuang bersama memenangkan pasangan calon bernomor urut tiga tersebut.

"Kalau rakyat, kami dorong pilih Ganjar-Mahfud. Kalau ASN harus netral, begitu pula dengan aparatus negara, harus netral," kata Prabu, Kamis (16/11/2023).

Komitmen untuk menjaga netralitas ASN itu, kata dia, telah ditunjukkan oleh TPN Ganjar-Mahfud. Prabu mengatakan, sejumlah pejabat Negara yang mendukung pasangan ini telah mengundurkan diri dari jabatan publiknya.

"Mas Andi Widjajanto, mundur dari Gubernur Lemhanas, agar lembaga yang dipimpinnya netral," ujarnya.

"Beberapa komisaris BUMN, mundur saat berkampanye untuk Ganjar-Mahfud. Apalagi ASN, harus netral," tutur dia melanjutkan.

(Fakhrizal Fakhri )