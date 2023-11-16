TNI AU Ungkap Pilot Pesawat yang jatuh di Pasuruan dalam Keadaan Sehat

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama R. Agung Sasongkojati mengungkapkan, pesawat TNI AU yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur itu dalam keadaan yang baik.

Ditambah, dengan kondisi pilot yang juga sehat dan tidak ada masalah apapun dalam penerbangan tersebut.

"Pesawat baik-baik saja, sehat, pilot juga sehat jadi enggak ada masalah apa-apa dengan penerbang," kata Agung dikutip dari tayangan wawancara iNews Sore, Kamis (16/11/2023).

Sebelumnya juga Agung mengungkap detik-detik dua pesawat Super Tucano terjatuh di kawasan Pasuruan, Jawa Timur Kamis (16/11). Dua pesawat dengan tail number TT-3111 dan TT-3103 itu ternyata menembus cuaca buruk berupa awan tebal.

Kejadian bermula saat sebanyak empat pesawat termasuk pesawat dua dengan tail number TT-3111 dan TT-3103 menggelar latihan. Keempat pesawat itu lepas landas dari Landasan Udara Abdurachman Saleh, Malang.

"Latihan 4 pesawat dengan masing-masing ada 2 orang, kemudian take off pada pukul 10.51 WIB," kata Agung dalam wawancara di iNews Sore, Kamis (16/11/2023).