Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI AU Ungkap Pilot Pesawat yang jatuh di Pasuruan dalam Keadaan Sehat

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |23:19 WIB
TNI AU Ungkap Pilot Pesawat yang jatuh di Pasuruan dalam Keadaan Sehat
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama R. Agung Sasongkojati mengungkapkan, pesawat TNI AU yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur itu dalam keadaan yang baik.

Ditambah, dengan kondisi pilot yang juga sehat dan tidak ada masalah apapun dalam penerbangan tersebut.

"Pesawat baik-baik saja, sehat, pilot juga sehat jadi enggak ada masalah apa-apa dengan penerbang," kata Agung dikutip dari tayangan wawancara iNews Sore, Kamis (16/11/2023).

Sebelumnya juga Agung mengungkap detik-detik dua pesawat Super Tucano terjatuh di kawasan Pasuruan, Jawa Timur Kamis (16/11). Dua pesawat dengan tail number TT-3111 dan TT-3103 itu ternyata menembus cuaca buruk berupa awan tebal.

Kejadian bermula saat sebanyak empat pesawat termasuk pesawat dua dengan tail number TT-3111 dan TT-3103 menggelar latihan. Keempat pesawat itu lepas landas dari Landasan Udara Abdurachman Saleh, Malang.

"Latihan 4 pesawat dengan masing-masing ada 2 orang, kemudian take off pada pukul 10.51 WIB," kata Agung dalam wawancara di iNews Sore, Kamis (16/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186237/tni_au-T3v8_large.jpg
Ribuan Pasukan Elite TNI AU Kopasgat Akan Diterjunkan ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186234/tni_au-y1bw_large.jpg
Viral Kabar Pesawat Asing Mendarat di Bandara IMIP, Jenderal Penerbang Tempur TNI AU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181060/pemerintah-5QR2_large.jpg
Pilot TNI AU Terbangkan Pesawat Militer Raksasa Airbus A400M Seperti Bawa Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181038/viral-qIGQ_large.jpg
Cerita Pilot TNI AU Terbangkan Pesawat Raksasa Airbus A400M dari Sevilla Spanyol ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181032/pemerintah-5MxZ_large.jpg
Pesawat Raksasa Airbus A400M TNI AU Akan Jalankan Misi Kemanusiaan Termasuk di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181016/pemerintah-K9Rw_large.jpg
Ini Spesifikasi Airbus A400M, Pesawat Angkut Raksasa Baru TNI AU Buatan Spanyol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement