HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bea Cukai Bogor Musnahkan 4,6 Juta Batang Rokok dan Minol Senilai Rp1,2 Miliar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |00:32 WIB
Bea Cukai Bogor Musnahkan 4,6 Juta Batang Rokok dan Minol Senilai Rp1,2 Miliar
Bea Cukai Bogor musnahkan rokok tanpa cukai (Foto: MPI)
BOGOR - Jutaan batang rokok ilegal dan minuman beralkohol dimusnahkan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor (KPPBC TMP A Bogor). Hal itu karena dalam peredarannya rokok tidak dilekati pita cukai dan tidak dilekati dengan pita cukai sesuai ketentuan cukai.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Finari Manan mengatakan bahwa pada tahun 2023 KPPBC TMP A Bogor telah melakukan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai dengan barang hasil penindakan yang telah dietapkan sebagai BMMN dan telah mendapat persetujuan pemusnahan oleh Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor.

Hal itu sesuai Surat Persetujuan nomor S-124/MK.6/KNL.0803/2023 tanggal 12 September 2023, Surat Persetujuan nomor S-126/MK.6/KNL.0803/2023 tanggal 25 September 2023, dan S-151/MK.6/KNL.0803/2023 tanggal 08 November 2023 berupa hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol.

"Perkiraan nilai Rp1.291.971.000 dan potensi penerimaan negara di bidang cukai Rp3.275.261.000. Termasuk penindakan yang diselesaikan dengan denda administrasi 3 kali nilai cukai sesuai UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebanyak 31 kasus dengan denda Rp1.023.344.000 per 31 Oktober 2023," kata Finari dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Adapun rinciannya yakni 4.685.120 batang hasil tembaku jenis rokok yang tidak dilekati pita cukai berbagai merek, 10.000 gram tembakau iris yang tidak dilekati pita cukai tanpa merek, 2.911 botol minuman beralkohol dan 2 unit TV prototype kondisi bekas ukuran masing-masing 32 inci dan 43 inci.

"Pemusnahan dilakukan di halaman Depan KPPBC TMP A Bogor dan pemusnahan utama di PT. Solusi Bangun Indonesia di Klapanunggal dengan dihancurkan mengunakan mesin penghancur dan dibakar pada mesin incinerator," jelasnya.

