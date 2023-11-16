Aparat Gabungan Geledah Kamar Napi Lapas Paledang Bogor, Ini Hasilnya

BOGOR - Aparat gabungan TNI-Polri menggelar razia warga binaan di Lapas Kelas IIA Paledang, Kota Bogor. Berbagai benda yang dilarang berada di area Lapas berhasil diamankan oleh petugas.

Kalapas Kelas IIA Paledang Kota Bogor Sopian mengatakan penggeledahan dilakukan di blok warga binaan A, B, C dan blok wanita. Seluruh sudut kamar warga binaan tidak luput dari pemeriksaan.

"Hari ini ditemukan barang-barang yang dilarang berada di dalam area kamar hunian diantaranya silet cukur, korek gas, hanger, gagang sikat gigi, mata gerinda dan kompor portable," kata Sopian dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Selain itu, petugas juga menemukan beberapa barangainnya di luar area kamar hunian berupa 4 unit handphone, 2 charger dan 1 handsfree. Barang-barang tersebut langsung disita oleh petugas.

"Seluruh barang-barang itu didata untuk kemudian dimusnahkan," jelasnya.

Tak hanya menggeledah kamar, lanjut Sopian, dalam kesempatan ini juga dilakukan tes urin terhadap warga binaan dan pegawai Lapas. Hasilnya, tidak ditemukan penyalahgunaan narkotika.

"11 pegawai dan 12 warga binaan yang dites urin seluruhnya didapati hasil negatif," terangnya.