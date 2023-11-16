OTT Komisioner Bawaslu Medan, Polda Sumut: Diproses Tim Saber Pungli

MEDAN - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan berinisial AH (32), terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Sumatera Utara di Hotel J.W Marriott, Medan, pada Selasa, 14 November 2023 malam kemarin.

AH Ditangkap bersama dua orang temannya berinisial FH (29) dan IG (25) saat akan menerima uang atas dugaan pemerasan dari salah seorang calon anggota legislatif Kota Medan.

"Iya benar ada tiga orang yang diamankan. Salah satunya anggota Bawaslu Medan berinisial AH," kata Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Rabu (15/11/2023).

Hadi mengungkapkan kasus ini berhasil diungkap berdasarkan laporan korban yang merasa dipersulit dalam pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota DPRD Kota Medan.

"Saat ini kasusnya dalam proses oleh Tim Saber Pungli dengan melibatkan Pokja Yustisi dari Kejati Sumut, Pokja Ahli dan Pokja lainnya," tukasnya.

(Fakhrizal Fakhri )