DKI Jakarta Akan Diguyur Hujan pada Malam Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di sejumlah wilayah DKI Jakarta berpotensi hujan disertai kilat/petir pada malam hingga dini hari, Kamis (16/11/2023).

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Jaksel dan Jaktim pada malam hari serta wilayah Kep. Seribu pada dini hari,"tulis BMKG dikutip Kamis (16/11/2023).

Melalui informasi peringatan dini dari situs www.bmkg.go.id menyatakan bahwa seluruh wilayah DKI Jakarta berada dalam cuaca berawan pada pagi hari.

Sementara pada siang wilayah DKI Jakarta bagian Selatan dan Timur hujan ringan. Lalu untuk Jakarta wilayah lainnya terpantau berawan dan cerah berawan.