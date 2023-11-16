Gudang Mebel di Duren Sawit Terbakar, 19 Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah gudang mebel di Jalan Gotong Royong, RT 002/002 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kobaran api mulai menyala pada Kamis dini hari (16/11/2023) sekira pukul 02.35 WIB.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan kebakaran ini masih berkobar di enam rumah produksi gudang mebel kayu tersebut. Meski masih dipadamkan, Gatot mengungkapkan kobaran api sudah dapat dilokalisasi sehingga tidak terjadi perambatan.

"Dugaan sementara api menyala gegara korsleting arus pendek listrik. Luas bangunan yang terbakar sekira kurang lebih 700 meter persegi," ungkap Gatot dalam keterangannya, Kamis (16/11/2023).

Ia menyebut, kronologi kebakaran diawali oleh kesaksian warga yang tengah berkumpul dalam acara pengajian takziyah. Salah seorang warga melihat titik api yang telah mengamuk bak si jago merah.

"Awalnya warga sedang ada takziyah orang meninggal dunia, tiba-tiba ada warga melihat api dari bengkel kayu yang sudah membesar dan langsung melapor ke pemadam," tuturnya.