Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gudang Mebel di Duren Sawit Terbakar, 19 Damkar Dikerahkan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |05:29 WIB
Gudang Mebel di Duren Sawit Terbakar, 19 Damkar Dikerahkan
Kebakaran gudang mebel di Duren Sawit, Jaktim. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah gudang mebel di Jalan Gotong Royong, RT 002/002 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kobaran api mulai menyala pada Kamis dini hari (16/11/2023) sekira pukul 02.35 WIB.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan kebakaran ini masih berkobar di enam rumah produksi gudang mebel kayu tersebut. Meski masih dipadamkan, Gatot mengungkapkan kobaran api sudah dapat dilokalisasi sehingga tidak terjadi perambatan.

"Dugaan sementara api menyala gegara korsleting arus pendek listrik. Luas bangunan yang terbakar sekira kurang lebih 700 meter persegi," ungkap Gatot dalam keterangannya, Kamis (16/11/2023).

Ia menyebut, kronologi kebakaran diawali oleh kesaksian warga yang tengah berkumpul dalam acara pengajian takziyah. Salah seorang warga melihat titik api yang telah mengamuk bak si jago merah.

"Awalnya warga sedang ada takziyah orang meninggal dunia, tiba-tiba ada warga melihat api dari bengkel kayu yang sudah membesar dan langsung melapor ke pemadam," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186292/kebakaran-0Mf5_large.jpg
Kebakaran di Hong Kong, 4 WNI Jadi Korban dan 2 di Antaranya Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement