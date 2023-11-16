Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Perbaikan Jalan, Arus Lalin di Jalan S Parman Macet

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |07:05 WIB
Ada Perbaikan Jalan, Arus Lalin di Jalan S Parman Macet
Ada perbaikan, arus lalu lintas di Jalan S Parman arah Slipi macet. (@TMCPoldaMetro)
JAKARTA - Lalu lintas di Jalan S Parman arah Slipi, Jakarta Barat, mengalami kemacetan pada Kamis (16/11/2023) pagi. Kemacetan itu ditengarai imbas pengerjaan perbaikan jalan.

"05.55 Situasi arus lalu lintas di Jl. S. Parman Jakbar menuju arah Slipi terpantau cukup padat dikarenakan ada Pengerjaan perbaikan Jalan," dikutip dalam akun Twitter (X) @TMCPoldaMetro.

Pengguna jalan baik kendaraan roda dua maupun empat diminta untuk berhati-hati.

"Diimbau bagi Pengguna Jalan agar berhati-hati," ucapnya.

Sementara itu, arus lain di sekitaran Jalan Dewi Sartika Jakarta Timur terpantau ramai lancar.

"05.56 Situasi arus lalu lintas di Traffic Light Jambul Jl. Dewi Sartika Jaktim menuju arah PGC Cililitan maupun arah Kalibata terpantau ramai lancar,"tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
