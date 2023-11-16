Diduga Pengemudi Ngantuk, Mobil SUV Tercebur Aliran Irigasi di Kelapa Gading

JAKARTA - Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Pegangsaan Dua tepatnya dekat lampu merah pintu III Wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis (16/11/2023). Sebuah mobil jenis SUV masuk kedalam saluran irigasi hingga terbalik.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Wilayah Jakarta Utara, Kompol Edy Purwanto mengatakan, dalam peristiwa ini terjadi saat kendaraan Daihatsu Xenia bernopol B 2094 BIG yang dikemudikan TGA (41) hendak melintas dan diduga kehilangan kendali.

"Menurut keterangan saksi Awalnya kendaraan Daihatsu Xenia B 2094 BIG melaju dijalan Pegangsaan dua wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara tepatnya di dekat TL pintu Tiga" Kata Edy saat dikonfirmasi, Kamis (16/11/2023).

Menurut Edy, saat pengemudi mendekat lokasi kejadian, kemudian pengemudi mengantuk hingga membuat menyebabkan kendaraan oleng ke kanan dan masuk dalam saluran air.

"Diduga pengemudi mengantuk sehingga kendaraan oleng kekanan dan tercebur di irigasi saluran air,setelah kejadian pengemudi kendaraan mengalami luka ringan dan kendaraan rusak," Ucapnya.

Akibat luka-luka yang diderita, pengemudi TGA kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Petugas Unit Laka Lantas berhasil melakukan evakuasi terhadap mobil SUV yang mengalami kerusakan di bagian atas dan depan.

(Awaludin)