INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kesal Dipalak Rokok, Lima Pria di Bekasi Aniaya Preman Kampung hingga Kritis

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |12:08 WIB
Illustrasi (foto: freepick)
JAKARTA - Lima pria di Bekasi diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pria. Penganiayaan diduga dipicu oleh korban yang meminta rokok.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu 15 November 2023 kemarin. Kejadian berada di di Jalan Perumahan Mutiara Gading Timur Kelurahan, Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.

Peristiwa dimulai saat tersangka MRF, A, N, K dan F tengah asyik nongkrong. Tiba-tiba kelimanya langsung disambangi oleh korban bernama Muhamad Yusuf.

“Kemudian korban meminta rokok dengan cara memaksa,” kata Kapolsek Bantargebang, AKP Ririn Sri Damayanti di Mapolsek Bantargebang, Kamis (16/11/2023).

Kesal dengan perbuatan korban, kelima pelaku kemudian naik pitam. Kekesal pelaku kemudian bertambah ketika korban mengaku-ngaku bahwa tempat yang ditongkrongi para pelaku merupakan daerah kekuasaannya.

“Pelaku kemudian mengikuti korban ada yang memukul korban dan menendang hingga korban terjatuh,” katanya.

