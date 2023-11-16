Viral Gubuk Tambang Emas di Jasinga Bogor Dibakar, Polisi Turun Tangan

BOGOR - Beredar video di media sosial gubuk milik penambang emas di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.

Dalam video, tampak sejumlah warga berada di lereng pegunungan. Terlihat beberapa gubuk milik para penambang emas sudah dalam kondisi terbakar.

Diduga gubuk itu dibakar oknum warga yang kesal dengan aktivitas penambangan emas. Sebab, mereka menuding kegiatan penambangan emas itu berdampak kepada sumber air warga di sekitar lokasi tambang menjadi keruh.

"Terkait pembakaran itu bener, terjadi pembakaran. Jadi dugaan dilakukan oleh oknum warga yang kemungkinan merasa dirugikan dengan adanya galian emas itu," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara dikonfirmasi, Kamis (16/11/2023).

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut. Termasuk mencari terduga pelaku pembakaran dan pemilik dari tambang emas untuk dimintai keterangannya.

"Sedang dilakukan penyelidikan terhadap para pihak untuk dapat mendalami pihak terduga pelaku pembakaran ataupun terduga pemilik rendaman emas itu. Sudah ada 10 saksi yang kami ambil keterangannya dan sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan," ujarnya.