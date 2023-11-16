Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gudang SDN di Bogor Diduga Dibakar OTK, Polisi Lakukan Penyelidikan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |13:45 WIB
Gudang SDN di Bogor Diduga Dibakar OTK, Polisi Lakukan Penyelidikan
Gudang SDN di Bogor diduga dibakar OTK (Foto: Ist/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Salah satu ruangan di SDN Cisalada 1, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga dibakar orang tak dikenal. Polisi tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.

Dalam video dan foto di media sosial, tampak sejumlah petugas pemadam kebakaran tengah berupaya memadamkan api dari salah satu ruangan sekolah dini hari tadi. Tampak kepulan asap yang membumbung dari atap sekolah tersebut.

Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Diduga, ada yang sengaja melakukan pembakaran karena terdapat coretan tak senonoh di dinding sekolah.

Terpisah, Kapolsek Cijeruk Kompol Hida Tjahjono mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan terkait kebakaran tersebut. Yang terbakar merupakan ruangan gudang kecil dalam SDN Cisalada 1.

"Bukan kelas tapi gudang, ada gudang kecil," kata Hida dikonfirmasi, Kamis (16/11/2023).

Terkait penyebab kebakaran masih penyelidikan. Termasuk benar tidaknya dugaan kebakaran itu disengaja oleh orang yang tidak dikenal.

"Dalam lidik, iya betul (ada coretan-coretan)," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
