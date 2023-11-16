Gudang SDN di Bogor Diduga Dibakar OTK, Polisi Lakukan Penyelidikan

BOGOR - Salah satu ruangan di SDN Cisalada 1, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga dibakar orang tak dikenal. Polisi tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.

Dalam video dan foto di media sosial, tampak sejumlah petugas pemadam kebakaran tengah berupaya memadamkan api dari salah satu ruangan sekolah dini hari tadi. Tampak kepulan asap yang membumbung dari atap sekolah tersebut.

Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Diduga, ada yang sengaja melakukan pembakaran karena terdapat coretan tak senonoh di dinding sekolah.

Terpisah, Kapolsek Cijeruk Kompol Hida Tjahjono mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan terkait kebakaran tersebut. Yang terbakar merupakan ruangan gudang kecil dalam SDN Cisalada 1.

"Bukan kelas tapi gudang, ada gudang kecil," kata Hida dikonfirmasi, Kamis (16/11/2023).

Terkait penyebab kebakaran masih penyelidikan. Termasuk benar tidaknya dugaan kebakaran itu disengaja oleh orang yang tidak dikenal.

"Dalam lidik, iya betul (ada coretan-coretan)," pungkasnya.

(Arief Setyadi )