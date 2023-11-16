Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Anak SD di Bogor Jadi Korban Begal Payudara, Polisi Turun Tangan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |18:15 WIB
Viral Anak SD di Bogor Jadi Korban Begal Payudara, Polisi Turun Tangan
Viral bocah SD jadi korban begal payudara (Foto: Tangkapan layar/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Beredar di media sosial dugaan aksi begal payudara terhadap anak di bawah umur di wilayah Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Polisi tengah melakukan penyelidikan kasus tersebut.

Dalam video rekaman CCTV, terlihat pelaku menaiki motor dengan mengenakan helm dan masker berhenti di gang sempit. Tak lama, terdapat korban berseragam putih merah berjalan ke arah pelaku.

Ketika keduanya berpapasan, pelaku melancarkan aksinya kepada korban dan melarikan diri. Korban tampak berlari ketakutan menjauh dari pelaku.

"Terjadi pembegalan payudara terhadap anak di bawah umur di Jalan Pulo Armin, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur," tulis keterangan dalam video dikutip, Kamis (16/11/2023).

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila mengatakan pihaknya sudah mengetahui video tersebut. Sejauh ini, belum ada laporan secara resmi terkait kejadian itu.

"Belum ada laporannya (resmi)," kata Rizka dikonfirmasi.

Halaman:
1 2
      
