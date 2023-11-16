Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tebingan di Jalan Raya Batutulis Longsor Usai Diguyur Hujan Deras

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |20:33 WIB
Tebingan di Jalan Raya Batutulis Longsor Usai Diguyur Hujan Deras
Tebingan di Jalan Raya Batutulis longsor (Foto : MPI)
A
A
A

 

BOGOR - Tebingan yang berada di Jalan Raya Batutulis, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, longsor. Longsor disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sore tadi.

"Ya jadi tadi sore kurang lebih jam 16.30 WIB saat hujan deras telah terjadi longsor di Mbah Dalem ini menuju Stasiun Batutulis," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).

Tebingan yang longsor dan memakan badan jalan itu berada di atas proyek underpass Stasiun Batutulis. Longsor tersebut memiliki kedalaman dan lebar yang cukup membahayakan hingga puluhan meter.

"Cukup besar kedalaman hampir 25 meter lebarnya 50-60 meter," jelasnya.

Selain badan jalan, longor juga menyebabkan terputusnya saluran air bersih PDAM kepada warga di wilayah Bogor Barat. Dari laporan yang diterimanya, terdapat puluhan ribu pelanggan terdampak.

"Tadi info dari PDAM air juga putus berimbas kepada pelanggan di arah Bogor Barat," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
