INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Saya Senang Dengar Kompleks Petrokimia Exxon Jadi Salah Satu Tercanggih di Dunia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |03:32 WIB
Jokowi: Saya Senang Dengar Kompleks Petrokimia Exxon Jadi Salah Satu Tercanggih di Dunia
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Chairman Exxon Mobil Corporation Darren Woods di Hotel Four Seasons, San Francisco, Amerika Serikat, pada Rabu, 15 November 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara turut mengapresiasi kerja sama pembangunan kilang petrokimia hijau.

“Saya apresiasi rencana kerja sama untuk pembangunan kilang petrokimia hijau dan Carbon Capture Storage (CSS) dengan nilai mencapai $15 Miliar,” ungkap Presiden Jokowi kepada Darren Woods.

Di samping itu, dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara senang bahwa fasilitas CSS menjadi terbesar di Asia Tenggara dan kompleks petrokimia salah 1 yang tercanggih di dunia.

“Saya senang mendengar bahwa fasilitas CCS akan jadi terbesar di Asia Tenggara dan kompleks petrokimia Exxon akan jadi salah 1 yang tercanggih di dunia,” imbuhnya.

Dalam keterangan terpisah usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa pada saat pembicaraan tadi ada dua hal yang dibahas. Yang pertama adalah rencana pembangunan kilang petrokiomia hijau, dan yang kedua adalah untuk carbon capture and storage.

“Untuk kilang petrokomia hijau, jika kerja sama ini dapat dilakukan, maka akan menjadi salah satu yang tercanggih di dunia dan untuk fasilitas carbon capture and storage, akan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara,” ucap Retno.

