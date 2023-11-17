Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Sambut Baik Terbentuknya ASEAN Caucus dalam APEC Business Advisory Council

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |04:00 WIB
Jokowi Sambut Baik Terbentuknya ASEAN Caucus dalam APEC Business Advisory Council
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa ASEAN merupakan salah satu kawasan strategis yang memilki modal kuat untuk menjadi pusat dari pertumbuhan dunia.

ASEAN juga memiliki sejumlah kekuatan yang menjadi aset penting seperti pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia dan demografi usia muda yang besar.

“Dan juga stabilitas kawasan yang selalu terjaga, ini juga sebuah kekuatan. Inilah aset penting yang memungkinkan suara ASEAN dapat didengar lebih keras di berbagai forum termasuk di APEC,” kata Presiden dalam sambutannya pada acara ABAC ASEAN Caucus Day yang digelar di Hotel Four Seasons, San Francisco, Amerika Serikat, pada Rabu, 15 November 2023.

Untuk itu, Presiden pun menyambut baik terbentuknya ASEAN Caucus untuk memperkuat sentralitas ASEAN dalam APEC Business Advisory Council. “Saya harap melalui forum ini kemitraan pemerintah dan bisnis dapat menjadi makin sinergi,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan pandangannya terhadap sejumlah bidang yang dapat menjadi fokus ASEAN Caucus. Pertama dalam hal percepatan transisi energi, ASEAN telah sepakat untuk menjadi global hub industri kendaraan listrik.

“Caucus ASEAN dapat menjadi bagian penting untuk memperkuat inisiatif ini. Di sisi lain transisi energi juga membutuhkan dukungan investasi, dukungan teknologi dimana prakarsa indo-pacific impact fund itu dapat memiliki peran yang signifikan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
