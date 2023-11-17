DKI Jakarta Akan Diguyur Hujan Siang dan Malam Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di sejumlah wilayah DKI Jakarta berpotensi hujan disertai kilat/petir pada siang hingga malam hari, Jumat (17/11/2023).

"Hujan disertai Angin Kencang Kilat/Petir," tulis BMKG.

Melalui informasi peringatan dini dari situs www.bmkg.go.id menyatakan bahwa seluruh wilayah DKI Jakarta berada dalam cuaca berawan pada pagi hari.

Sementara pada siang hari, wilayah administrasi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diguyur hujan ringan.