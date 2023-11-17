Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anak dari Seorang Polisi Buat Ganjar Yakin Aparat Bakal Netral di Pemilu 2024

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |04:59 WIB
Anak dari Seorang Polisi Buat Ganjar Yakin Aparat Bakal Netral di Pemilu 2024
YOGYAKARTA - Calon presiden Ganjar Pranowo turut menyikapi soal isu keberpihakan aparat dalam Pemilu 2024. Dia menyakini institusi negara itu bisa bersikap netral saat Pemilu mendatang.

Hal ini dia sampaikan saat menghadiri acara pengukuhan guru besar di Kampus UGM, Kamis (16/11/2023).

Capres nomor urut tiga itu bahkan paham betul dan tahu rekam jejak TNI/Polri selama pelaksanaan Pemilu diadakan di Indonesia. Dia juga sempat mengungkit dirinya yang sebagai anak polisi.

"Saya orang yang percaya aparat bisa netral. Kepolisian bisa netral karena pengalaman-pengalaman itu sudah ditunjukkan. Saya kira petinggi TNI Polri sudah menyampaikan itu, apalagi saya anak polisi," katanya, Kamis (16/11/2023).

Menjadi anak seorang polisi membuat Ganjar menyaksikan sendiri bagaimana aparat bekerja sehari-hari. Dia yakin masih banyak aparat yang memiliki hati nurani dan tak berat sebelah selama proses Pemilu 2024.

"Jadi, kita tahu ya saya anak militer waktu itu. Saya anak ABRI. Jadi kita sama-sama tahu banyak yang punya nurani bagus di antara mereka. Saya haqqul yaqin mereka bisa melakukan itu," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, isu tentang potensi ketidaknetralan aparat dalam mengawasi Pilpres 2024 mencuat belakangan ini.

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono menyebut ada oknum Polri yang tidak netral pada Pemilu 2024.

Kepada publik, dia mengaku jika dirinya mendapatkan sejumlah informasi dugaan dari beberapa kepolisian yang diperintahkan atasannya untuk membantu kemenangan pasangan Capres-cawapres Prabowo-Gibran.

