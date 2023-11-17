Polisi Patroli saat Pemilu 2024, Kapolri: Untuk Menjamin Keamanan, Tak Lebih dari Itu

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri menjamin keamanan seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Jika jajaran kepolisian di wilayah melaksanakan patroli, hal itu dilakukan dalam rangka memastikan pengamanan, tidak memiliki kepentingan apa pun.

Sigit menekankan, dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, institusi Polri memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman, damai, serta kondusif.

Dengan adanya tanggung jawab itu, Sigit menyebut bahwa, Polri telah melakukan pengamanan sejak dimulainya tahapan awal hingga berakhirnya pelaksanaan Pemilu 2024. Untuk memastikan keamanan pesta demokrasi, Polri telah melaksanakan Operasi Mantap Brata.

BACA JUGA: Terduga Teroris yang Ditangkap di Semarang Diduga Berkaitan dengan Pendanaan Jamaah Islamiyah

"Dan saya kira ini bukan hanya dilaksanakan pada Pemilu kali ini. Jadi dari semenjak Pemilu ada, maka, Polri mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu," kata Sigit di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Dalam mengamankan Pemilu 2024, Polri akan melakukan penjagaan serta pengawalan mulai dari dimulainya tahapan, proses distribusi, tempat pemungutan suara (tps) hingga proses sengketa Pemilu.

Sigit memastikan, apabila jajaran kepolisian di wilayah Indonesia melaksanakan patroli, maka hal itu dilakukan dalam rangka memastikan pengamanan, tidak memiliki kepentingan apa pun.