Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Patroli saat Pemilu 2024, Kapolri: Untuk Menjamin Keamanan, Tak Lebih dari Itu

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |05:27 WIB
Polisi Patroli saat Pemilu 2024, Kapolri: Untuk Menjamin Keamanan, Tak Lebih dari Itu
Kapolri jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri menjamin keamanan seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Jika jajaran kepolisian di wilayah melaksanakan patroli, hal itu dilakukan dalam rangka memastikan pengamanan, tidak memiliki kepentingan apa pun.

Sigit menekankan, dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, institusi Polri memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman, damai, serta kondusif.

Dengan adanya tanggung jawab itu, Sigit menyebut bahwa, Polri telah melakukan pengamanan sejak dimulainya tahapan awal hingga berakhirnya pelaksanaan Pemilu 2024. Untuk memastikan keamanan pesta demokrasi, Polri telah melaksanakan Operasi Mantap Brata.

"Dan saya kira ini bukan hanya dilaksanakan pada Pemilu kali ini. Jadi dari semenjak Pemilu ada, maka, Polri mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu," kata Sigit di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Dalam mengamankan Pemilu 2024, Polri akan melakukan penjagaan serta pengawalan mulai dari dimulainya tahapan, proses distribusi, tempat pemungutan suara (tps) hingga proses sengketa Pemilu.

Sigit memastikan, apabila jajaran kepolisian di wilayah Indonesia melaksanakan patroli, maka hal itu dilakukan dalam rangka memastikan pengamanan, tidak memiliki kepentingan apa pun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186765//polri-DGFy_large.jpg
Perintah Presiden, Polri Kirim Ribuan Paket dan Peralatan SAR untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186762//polri-fd8F_large.jpg
Polri: Korban Banjir Bandang dan Longsor Sumatera Butuh Obat-obatan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186753//polri-c1mR_large.jpg
KRI Radjiman Bawa Bantuan Polri untuk Korban Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720//polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697//polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186689//polri-3JNb_large.jpg
Polri Terjunkan 87 Ribu Personel Tanggulangi Bencana di Seluruh Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement