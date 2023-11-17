Gempa Bumi Guncang Tojo Una-una Sulawesi Tengah di Pagi Hari

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo (M) 3,3 mengguncang kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (17/11/2023).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 05.44 WIB.

Adapun lokasi gempa berada di 0.54 Lintang Selatan, dan 121.86 Bujur Timur dengan Pusat gempa berada di (71 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG), pada kedalaman 10 Km.

"#Gempa Mag:3.3, 17-Nov-2023 05:44:30WIB, Lok:0.54LS, 121.86BT (71 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BMKG,"dikutip dalam akun Twitter @InfoBMKG.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,"tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)