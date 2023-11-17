Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Bumi Guncang Tojo Una-una Sulawesi Tengah di Pagi Hari

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |05:55 WIB
Gempa Bumi Guncang Tojo Una-una Sulawesi Tengah di Pagi Hari
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo (M) 3,3 mengguncang kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (17/11/2023).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 05.44 WIB.

Adapun lokasi gempa berada di 0.54 Lintang Selatan, dan 121.86 Bujur Timur dengan Pusat gempa berada di (71 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG), pada kedalaman 10 Km.

"#Gempa Mag:3.3, 17-Nov-2023 05:44:30WIB, Lok:0.54LS, 121.86BT (71 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BMKG,"dikutip dalam akun Twitter @InfoBMKG.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,"tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Bumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186780//hujan-I6L1_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186673//siklon_tropis-YK7N_large.jpg
Waspada! Sisa Siklon Tropis Senyar Masih Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186624//hujan_di_jakarta-sNWT_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat di Jaksel dan Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186531//gempa_maluku_tenggara_barat-FB6U_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku Tenggara Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186479//siklon_tropis-Am62_large.jpg
BMKG: Siklon Tropis Senyar di Indonesia Mulai Melemah, Kini Masuk Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186412//cuaca-vbi2_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprakirakan Berawan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement